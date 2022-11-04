School Closings

The following Navarro County public schools announced early dismissal Friday afternoon due to the threat of inclement weather.

Blooming Grove ISD: 1:15 p.m.

Corsicana ISD: Middle school and high school 1 p.m., elementary at 1:30 p.m.

Dawson ISD: 1:45 p.m.

Frost ISD: 1:15 p.m.

Kerens ISD: 1:35 p.m.

Rice ISD: 1:30 p.m.

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